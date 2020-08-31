На песенном конкурсе Примадонна заняла на конкурсе 15 место из 25

В 1997 году Россию на "Евровидении" представляла Алла Пугачева. Тогда она выступила не совсем удачно и даже не вошла в топ-10 артистов. Как оказалось, этому есть свое объяснение.

На ютуб-канале "Лента.ру" вышла 7 серия сериала "История русской поп-музыки". Создатели решили рассказать, почему Примадонна заняла на конкурсе лишь 15 место. Выяснилось, что изначально песню "Примадонна" должен был исполнять Валерий Меладзе. Но артист заболел и не смог выйти на сцену. Тогда было принято решение заменить его Аллой Борисовной.

Сама певица была в шоке от происходящего. По мнению рассказчика, Примадонна выступила достойно. Сама артистка придерживается такого же мнения.

"Проиграла – это нормально. Это моя работа. Что я, больная что ли, чтобы мне расстраиваться", – комментирует результаты конкурса Пугачева.

Также она рассказывала, что осознание ей пришло не сразу . По словам знаменитости, ей еще долго приходилось извиняться за свой провал на "Евровидении".

Недавно Пугачева высказала свое мнение о внешности своей давней конкурентки Софии Ротару.