Понаровскую возмутили новости о ее недуге

Понаровскую возмутили новости о ее недуге
Ирина Понаровская. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица заявила, что "уважаемые интернет-порталы" способны на выдумки

Исполнительница Ирина Понаровская решила прокомментировать слухи о проблемах со своим здоровьем. В своем микроблоге звезда отметила, что ее самочувствие в полном порядке, а перенос выступлений связан с распространением коронавирусной инфекции.

Слухи о плохом состоянии певицы возникли после ее заявления в соцсетях о переносе всех концертов на 2021 год. Тогда звезда не стала давать никаких объяснений, а ряд СМИ расценил это заявление как намек на болезнь артистки. На следующий день она опровергла эту информацию, заявив о том, что отмена запланированных мероприятий на 2020 год вызвана общей эпидситуацией, а медиа выдумали слухи о ее болезни.

"Пусть не пишут СМИ, что я из-за проблем со здоровьем,с которым, Слава Богу, всё у меня в порядке, переношу свои концерты на 2021год, причём крупные уважаемые интернет-порталы выдумывают такое", – написала звезда в своем "Инстаграм".

Она добавила, что давно скучает по своим зрителям и не может дождаться встречи с ними.

Кстати, не так давно личный фотограф Примадонны Роман Родин опубликовал редкий кадр Понаровской, сделанный еще в 1990-е годы. Поклонники удивились: с того момента исполнительница изменилась до неузнаваемости.

Ранее всплыли подробности о личной жизни Понаровской: стало известно, как она проводила время с экс-супругом. Муж тайно увозил сына по ночам в отель и заставлял наблюдать его за тем, как проводит время с танцовщицами.

Егор МАЛКОВ

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