Появились подробности похорон ведущего "Русского лото"

Прощание с артистом пройдет 23 сентября

Михаила Борисова, который скончался 19 сентября, похоронят на Востряковском кладбище. Деталями церемонии поделились в театральном институте имени Щукина.

Попрощаться с артистом близкие и поклонники смогут 23 сентября на Большой сцене учреждения. Церемония начнется в 10:00, говорится на сайте института.

Ведущий "Русского лото" умер в больнице в минувшую субботу. Борисова госпитализировали с серьезным поражением легких – от болел коронавирусом. Близкие артиста предполагают, что его заставляли работать, несмотря на ухудшение здоровья.

Карина СИРАЗОВА

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