Артист не упускает возможности обвинить Родину во всех смертных грехах

Прославленный герой отечественного кино Алексей Серебряков уже восемь лет проживает в Канаде – в 2012 году он поселился там на постоянной основе, а два года спустя получил гражданство. В Россию артист приезжает лишь на работу, при этом не гнушаясь оскорбительными заявлениями в адрес своей Родины.

Причиной миграции, как однажды сам актер заявлял, заключалась в росте агрессии и проявлении нетерпимости в родной стране. А сам он желает, чтобы семья воспитывалась в иной "бытовой идеологии", зная цену знаниям с трудолюбием, а не "хамству" и "агрессии", которые "победили" в России, о чем Серебряков заявлял в интервью "Аргументам и Фактам".

Несколько лет спустя он сделал схожее заявление, рассказав в беседе с Юрием Дудем, что национальная идея России строится на силе, наглости и хамстве – будто бы стоит отъехать на несколько десятков км в сторону от столицы, и можно столкнуться с элементами, сохранившимися еще с 1990-х годов.

Актер раскритиковал россиян, сравнив их с жителями США: последние "берут и делают", основываясь на мыслях о карьере и успехе, а также личной свободе. При этом подчеркнул, что не относит себя к числу русофобов и не обращает внимания на заявления общественности, так как "умеет стоять в болоте" из-за большей части своей жизни, проведенной в Советском Союзе и России.

А во время прошлогоднего выступления в Великобритании актер снова прошелся по РФ, приписав ей развязывания военных конфликтов в Сирии и Украине. Кремль, добавил тогда он, якобы занимается переписыванием истории для оправданий своих действий. За это Серебряков нарвался на шквал возмущений и негодований со стороны пользователей Сети.

Впрочем, обвиняющий Родину во всех пороках Серебряков и не думает отказываться от заработков в ее пределах. Сам артист однажды признался, что на Западе никому не известен, поэтому снимается в российских фильмах, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Интервью Серебрякова Юрию Дудю вызвало общественный резонанс: скандальные высказывания артиста не обошли стороной многих его коллег и писателей.