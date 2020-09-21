Вдова Баталова сама отдала наследство: всплыли новые подробности скандала

Вдова Баталова сама отдала наследство: всплыли новые подробности скандала
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У звезды "Интердевочки", которую обвиняют в присвоении имущества, оказалась электронная подпись жены актера

Вдова Алексея Баталова попросила Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина забрать наследство знаменитого актера. Об этом, по словам Гитаны Леонтенко, ей заявили бывшие друзья. Новыми подробностями скандала с имуществом Баталова поделились его супруга и дочь Надежда.

Леонтенко обратилась в полицию – теперь на Дрожжину и Цивина завели уголовное дело. Актриса из "Интердевочки" с мужем же предложили Баталовой просто написать на нее завещание, однако родственников артиста фильма "Москва слезам не верит" такой исход не устраивает.

Вдова Баталова заявила: она и ее муж многим пожертвовали ради будущего их дочери Марии, страдающей ДЦП. Теперь же бывшие друзья предлагают взять ее под опеку, что, по мнению Леонтенко, просто смешно.

"Они говорят, что я их чуть ли не умоляла, чтобы они все у нас забрали! Кто может в это поверить?! Это такая неправда!"

– высказалась она. В процессе расследования выяснилось, что у Дрожжиной и Цивина каким-то образом оказалась электронная подпись супруги Баталова. Она добавила:

"Они просто даже не думали, что могут попасться".

Семья легендарного актера заверила в комментарии "Московскому комсомольцу", что громкие разбирательства на телешоу им не нужны. Близкие хотят лишь просто вернуть имущество и деньги – то, что принадлежит им по праву.

При этом Цивин и Дрожжина, которых вдова Баталова обвиняет в присвоении наследства, похоже, готовы пойти на мировую. Однако близкие актера считают, что в переговорах нет никакой необходимости.

Карина СИРАЗОВА

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