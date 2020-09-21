Певец нецензурно выражался и ругался с другими гостями

Александр Медведев, более известный как Шура, вновь сорвался после заявлений о том, что он завязал с алкоголем. Певец появился в пьяном виде на съемках популярного шоу. Поведение артиста, который чуть не сорвал программу, удивило как гостей, так и зрителей.

Исполнителя хита "Твори добро" позвали в качестве члена жюри в шоу "Бар в большом городе". Шура должен был пробовать коктейли, приготовленные звездными участниками, и ставить им оценки.

Однако все пошло не по плану, и артист устроил настоящий дебош. Певец нецензурно выражался, ругался с другими гостями и говорил неразборчиво. Несколько раз Шура даже отлучался в туалет прямо посреди съемок – вероятно, ему было нехорошо.

Как сказала ведущая Ирина Чеснокова, популярный артист 1990-х уже приехал в бар в таком виде. Некоторые гости предположили, что неадекватное поведение Шуры было вызвано вовсе не алкоголем, а запрещенными веществами.

Несмотря на это, в комментариях звезду осуждать не стали, набросившись на ведущую. Зрители упрекнули Чеснокову в том, что она уговаривала певца остаться, когда он, не дождавшись конца съемок, засобирался домой.

"Шура убитый", "Ужасно, что ведущая держала насильно Шуру когда он хотел уйти еще и пить заставляла", "Нельзя было показывать Шуру в таком виде", "Шура не заслужил такого отношения к себе. Тем более он не заслужил этого от Иры. Скакали вокруг него и унижали как шакалы кто как мог", "Видно же, что человеку плохо и его нужно отправить домой", – написали в "Ютуб".



Ситуацию прокомментировал и сам исполнитель "Холодной луны" в Инстаграм-историях: "Строго не судите, грешок имеется, накануне перегулял".

В марте этого года Шура перенес очередную операцию – врачи во второй раз спасли артиста от рака. После этого он сел на диету и отказался от крепкого алкоголя, рассказывал помощник певца "Комсомольской правде".

Похоже, здоровый образ жизни все же принес свои плоды: недавно Шура шокировал поклонников своим внешним видом. Однако что точно послужило причиной такого сильного похудения, пока остается под вопросом.