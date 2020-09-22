Молодой человек стал часто выкладывать видео, на которых играет на гитаре

Долгое время Майкл Стрюков предпочитал оставаться в тени и не слишком активничал в социальных сетях. Однако за последние два дня сын Анастасии Заворотнюк выложил целых два видео. На них парень играет на гитаре и иногда проникновенно смотрит в камеру.

Парень заметно повзрослел и изменился. Он отрастил волосы, а подписчицы Майкла обратили особое внимание на выразительные скулы и ключицы. На последнем видео парень сидит в свой комнате в черной майке и пытается сыграть "дабстеп на гитаре".

"Это будет самое тупое видео, которое я делал. А я делал много тупых видео. Что я делаю со своей жизнью, господи?" – говорит парень в начале ролика.

В комментариях пользователи социальной сети отметили, что Майкл вырос настоящим красавцем. "Ты заставляешь меня брать в руки гитару", "Ты красавчик", "Безумно круто", "У вас улыбка мамина", "Краш", "Это слишком круто, чтобы быть правдой", – расхвалили Майкла поклонницы.

К слову, наследник актрисы активно общается со своими подписчиками и отвечает на большую часть интересующих их вопросов.

Напомним, что Майкл появился на свет в 2000 году. Заворотнюк родила сына в браке с Дмитрием Стрюковым. Сейчас наследник актрисы учится в МГИМО.

Напомним, что ранее дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что решила пойти по стопам звездной матери.