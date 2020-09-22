Длинные волосы и мамина улыбка: сын Заворотнюк вырос "красавчиком"

Длинные волосы и мамина улыбка: сын Заворотнюк вырос "красавчиком"
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Молодой человек стал часто выкладывать видео, на которых играет на гитаре

Долгое время Майкл Стрюков предпочитал оставаться в тени и не слишком активничал в социальных сетях. Однако за последние два дня сын Анастасии Заворотнюк выложил целых два видео. На них парень играет на гитаре и иногда проникновенно смотрит в камеру. 

Парень заметно повзрослел и изменился. Он отрастил волосы, а подписчицы Майкла обратили особое внимание на выразительные скулы и ключицы. На последнем видео парень сидит в свой комнате в черной майке и пытается сыграть "дабстеп на гитаре". 

"Это будет самое тупое видео, которое я делал. А я делал много тупых видео. Что я делаю со своей жизнью, господи?" – говорит парень в начале ролика. 

В комментариях пользователи социальной сети отметили, что Майкл вырос настоящим красавцем. "Ты заставляешь меня брать в руки гитару", "Ты красавчик", "Безумно круто", "У вас улыбка мамина", "Краш", "Это слишком круто, чтобы быть правдой", – расхвалили Майкла поклонницы. 

К слову, наследник актрисы активно общается со своими подписчиками и отвечает на большую часть интересующих их вопросов. 

Напомним, что Майкл появился на свет в 2000 году. Заворотнюк родила сына в браке с Дмитрием Стрюковым. Сейчас наследник актрисы учится в МГИМО. 

Напомним, что ранее дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что решила пойти по стопам звездной матери. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лавров в ООН перечислил главные мировые проблемы

Глава МИД РФ указал на то, что странам нужно наращивать взаимопомощь и сотрудничество

"Петля для независимости": Запад пугает белорусов последствиями интеграции с Россией

Жителям республики угрожают "откатом" на 30 лет назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей