Актера задели необоснованные обвинения в его адрес

Павел Прилучный не раз оказывался в центре скандалов. В этот раз актер поссорился со своей подписчицей, которая обвинила его в злоупотреблении алкоголем.

На личной инстаграм-странице Прилучный опубликовал видео, где он поблагодарил свою фан-группу за преданность и поддержку. Многие обратили внимание на состояние Павла – им показалось, что у актера охрип голос.

Неравнодушная фанатка "мажора" поинтересовалась, не болеет ли ее кумир, а другая подписчица предположила, что Прилучный пьян.

Актера это задело, и он решил поставить женщину на место.

"А вы прям разбираетесь! Тест, наверное, сделали, раз можете у меня на станице комментировать мое состояние! Женщина, прежде чем делать выводы, будьте уверены в том, что пишете" – ответил разгневанный артист.

Напомним, в феврале 2020 года Прилучный объявил о расставании с супругой Агатой Муцениеце. Через некоторое время после развода появилась информация о том, что актер уже нашел новую избранницу. Ей якобы стала звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович.

Недавно стало известно, что Павел Прилучный пошел на радикальные меры ради возлюбленной. По словам инсайдеров, артист продал дом, где он раньше жил с Муцениеце, и переехал в новый особняк вместе с Карпович.