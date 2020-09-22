"Шоу уродов": ведущий федерального канала сбежал из студии во время эфира

"Шоу уродов": ведущий федерального канала сбежал из студии во время эфира
Артем Шейнин. Кадр youtube.com
Артем Шейнин резко высказался против образовательного шоу для детей

На Первом канале обсудили детскую программу в Дании. Шоу о бодипозитиве вызвало резкое неприятие гостей "Время покажет", а ведущему Артему Шейнину и вовсе пришлось на время покинуть студию из-за приступа тошноты.

Кадры датского шоу показали в эфире Первого канала. Суть образовательной программы "Ultra раздевается" заключается в следующем: взрослые различных возрастов, телосложений и рас снимают одежду перед подростками, чтобы показать – тела бывают разными и это нормально. Таким образом в будущем дети, согласно задумке организаторов, не будут комплексовать из-за своей фигуры, сравнивая себя с известными артистами.

Программу резко осудил ведущий Первого канала. Он обратился к своему коллеге Анатолию Кузичеву:

"Толян, мне быстренько надо сбегать после этого сюжета".

После этого Шейнин, демонстрируя приступ тошноты, подставил руку в горлу и вышел из студии. Когда он вернулся, гости принялись обсуждать датское шоу. Некоторые из них высказались, что детям такое показывать нельзя, а о строении тел они узнают как-нибудь сами естественным путем.

Шейнин заявил, что после подобной демонстрации обнаженной фигуры подростки рискуют стать извращенцами. Особенно его возмутило то, что среди взрослых были люди с татуировками и пирсингом.

"*** [зачем – прим. ред.] им по телевизору смотреть на это шоу уродов?"

не сдержал эмоций ведущий Первого канала в эфире программы "Время покажет".

Артем Шейнин известен своими резкими высказываниями. Порой ведущий позволяет себе даже выругаться матом, что происходило не только на корпоративах, но и в прямом эфире.

Карина СИРАЗОВА

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