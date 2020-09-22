Бузова призналась в чувствах к популярному актеру после слухов о разрыве с избранником

Бузова призналась в чувствах к популярному актеру после слухов о разрыве с избранником
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая "Дома-2" оценила талант звезды "Текста"

Ольга Бузова посетила закрытый показ фильма "Стрельцов", режиссером которого стал Илья Учитель. На премьере звезда удивила не только новой прической, но и неожиданным признанием. Исполнительница хита "Мало половин" рассказала о своих чувствах к популярному актеру.

Ведущая "Дома-2" опубликовала совместный снимок с Александром Петровым, сыгравшим главную роль в новой картине. Похоже, артистку не смущают слухи о ее расставании с Давидом Манукяном: она написала в "Инстаграм" о своей любви к творчеству актера, восхитившись его талантом.

"Красивая была бы пара", "Дава про детей говорит, а она про Петрова", "Какие миииилые", "Дава вышел из чата",

прокомментировали пост Бузовой. Некоторые отметили: исполнительница хита "Проблема" мило позирует с Петровым, пока в Сети во всю обсуждают ее разрыв с блогером.

Скриншот instagram.com/buzova86

Бузова и Манукян вместе чуть больше года, однако долгое время артисты скрывали свой роман. Недавно СМИ писали о раздоре между влюбленными, причиной которой мог стать Филипп Киркоров.

Поклонники певицы давно беспокоятся из-за ее отношений с Давой – звезда даже удалила большую часть их совместных фотографий. А недавно очевидцы рассказали о ссоре артистов прямо посреди улицы.

Карина СИРАЗОВА

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