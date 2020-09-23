Роль в "Бандитском Петербурге" далась артисту нелегко

Иван Краско рассказал, почему так и сыграл роль бандита Черепа в детективном телесериале "Бандитский Петербург". Как оказалось, пробы прошли успешно, но еще до начала съемок актера хватил инфаркт.

В одном из своих последних интервью Иван Иванович поделился подробностями с проб. Сначала Краско должен был играть вора в законе Антибиотика, однако режиссер подумал, что внешность актера не вяжется с образом криминального авторитета.

Тогда он решил, что артист сыграет мерзавца Черепа, передает "Комсомольская правда". Краско показал, каким он видит этого персонажа и признался, что в образе Черепа однажды сильно напугал двух молодых людей. Парням пришлось буквально уносить ноги.

После этого Владимир Бортко сразу утвердил Ивана Ивановича на роль бандита, однако сыграть Черепа Краско все же не смог из-за серьезных проблем со здоровьем.

Однако сам актер отнесся к этому по-философски.

"Думаю, что мне нельзя играть плохих людей",

– подытожил Краско.

Ранее стало известно, что в семье Ивана Краско случилось несчастье: его дочь перенесла инсульт и отказывается даже слышать о своем отце.