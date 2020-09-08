В семье Краско случилось несчастье
В конце сентября Иван Краско отметил 90-летний юбилей. Поздравить артиста приехали многие знаменитости. Однако на торжестве не было дочери актера. Стало известно, что женщина перенесла инсульт.
Иван Иванович рассказал, что его старшая дочь наотрез отказывается общаться со звездным отцом. Причина кроется в том, что Галина не смогла простить уход Краско из семьи, передает "Собеседник". Брак с Екатериной Ивановой продлился четыре года, после чего пара рассталась.
Сообщается, что Галина даже сменила отчество. Женщина решила оборвать все связи с родным отцом даже несмотря на то, что актер старался всячески поддерживать первую семью.
Во время разговора с журналистом Галина очень резко отреагировала на упоминание об отце.
"Я ничего не хочу слышать об Иване Краско!" – отрезала она.
Также дочь Краско обмолвилась, что ее разбил инсульт.
Иван Краско признался, что мечтает наладить отношения с Галиной. Актер добавил, что пора перестать ругаться, ведь в мире и так хватает бед и зла.
Напомним, Иван Краско состоял в браке четыре раза. У актера, не считая Галину, имеется еще трое детей – дочь Юлия от второго брака, а также сыновья Иван и Федор от третьей жены.
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