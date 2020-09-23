"Слова мои": Захарова написала текст песни Успенской о дочери

"Слова мои": Захарова написала текст песни Успенской о дочери
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Композицию назвали "Я слишком тебя любила"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась неожиданной новостью. Дипломат рассказала, что она придумала слова для новой песни Любови Успенской. 

На своей странице в "Фейсбуке" Захарова рассказала, что у королевы русского шансона вышла новая песня. Мелодию к новой композиции певицы сочинил Брендон Стоун.

"Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее", – добавила представительница МИДа РФ. 

Песня посвящена непростым взаимоотношениям Успенской с ее дочерью Татьяной Плаксиной. В песне Любовь Залмановна признается в любви своей наследнице и говорит, что та ее убила. 

По мнению большинства пользователей социальной сети, песня получилась трогательной. "Очень сильная песня! И слова, и их исполнение", Мария! Браво! Получился очень хороший тандем! Талантливые люди – талантливы во всем!", "Любина песня 100% и исполнение на высоте испытанных чувств! Сильно!", "Получилось прекрасная песня! Текст – бомба!" – написали в комментариях под постом. 

Напомним, что Любовь Успенская не общается с дочерью уже около полугода. После серьезной ссоры с матерью Татьяна Плаксина переехала в США. А не так давно наследницу королевы русского шансона заметили гуляющей по улицам Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии. Ее заподозрили в употреблении наркотических веществ. 

Сама артистка никак не отреагировала на такие новости, однако близкий друг Успенской рассказал, что певица сильно переживает и ей очень "больно". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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