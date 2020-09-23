В Сети появилось свежее фото артиста

Надежда Бабкина поделилась с поклонниками последними новостями и рассказала, что вместе с Николаем Расторгуевым "перепоет" известную песню группы "Любэ". Певица выложила фотографию, на которой артисты стоят в обнимку. Однако пользователи стали обсуждать не создание нового творческого тандема, а внешний вид Расторгуева.

На снимке артист запечатлен в бежевом пиджаке и красной футболке. Он улыбается и обнимает Бабкину за талию, оба артиста смеются и, кажется, довольны результатами совместной работы.

Однако пользователей социальной сети ужаснул внешний вид солиста группы "Любэ". Поклонники даже предположили, что артист серьезно болен. "У Коленьки Расторгуева такой вид болезненный! Передавайте ему привет и пожелайте здоровья!", "Надежда Георгиевна, с Николаем Вячеславовичем все в порядке? Что-то неважно выглядит... Берегите себя оба! Вы нам нужны...", "Чет Расторгуев выглядит не очень...даже не узнала пока не прочитала описание под фото", – переживают фанаты.

Однако некоторые пользователи считают, что в свои 63 года певец выглядит отлично. "Он как должен выглядеть? Подтяжек и ботокс не делал и вряд ли будет. Красивый мужчина. Выглядит прекрасно!" – ответили в комментариях.

Напомним, что ранее Расторгуев отреагировал на обвинения в растрате бюджетных 200 миллионов.