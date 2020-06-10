Деньги, которые дала мэрия столицы, хранятся на специальном счете

После того как в СМИ появились слухи о том, что деньги, выделенные Фонду Николая Расторгуева, исчезли, певец поспешил разъяснить ситуацию. По его словам, средства никуда не делись и будут потрачены на то, что и планировалось, – на реставрацию здания, в котором расположен его офис.

Расторгуев объяснил, что 2018-м его фонд получил субсидию из бюджета столицы. Деньги выделили в рамках госпрограммы, чтобы отремонтировать памятник архитектуры на ул. Забелина. Музыкант добавил, что быстро такие процессы не происходят, требуют различных экспертиз и согласований, а также исследований. Артист подчеркнул, что его команда работает над этим уже два года, посещая различные инстанции, чтобы все утвердить.

"Выделенные деньги находятся на лицевом счету с казначейским сопровождением в Департаменте финансов города Москвы",

– сказал Расторгуев изданию "Подъем". Он отметил, что не может потратить деньги по своему желанию. Средства получит подрядчик, а артист не может даже увидеть эти миллионы.

Расторгуев назвал вбросом слухи о том, что деньги пошли не по назначению. Он также выразил сожаление, что журналисты, распространившие эту информацию, даже не извинятся, когда ситуация прояснится.

СМИ писали о том, что фонда Расторгуева получил почти 200 млн руб. на реставрацию здания. Сообщалось, что 191,1 млн руб. не были потрачены за два года, а в последней отчетности организации этих расходов также не оказалось. При этом ремонт должны были завершить к концу 2019 года.

Ранее "Утро.ру"сообщало, что жизнь Николая Расторгуева повисла на волоске.