Жизнь Расторгуева повисла на волоске

Здоровье артиста оставляет желать лучшего

Врачи спасли Николая Расторгуева от неминуемой гибели. После серьезной операции – по пересадке почки, – которую он преренес в 2009 г., категорически нельзя подвергать себя нагрузкам: для большинства это заканчивается инвалидностью. А певец, несмотря на все испытания, через которые ему удалось пройти, все так же много выступает, гастролирует, снимается в клипах, чем подвергает себя реальной опасности.

Близких артиста волнует то, что он до сих пор не бросил курить, дома мало двигается, а время от времени даже позволяет себе хлопнуть по рюмашке, и не по одной, с друзьями. "Жена его то настоями отпаивает, то кашками кормит. А он съест, чтобы ее не расстраивать, а потом пойдет и винца выпьет или самогона. Выпивает и может увлечься", – рассказали они, боятся, что пересаженная Николаю почка просто откажется работать.

"Гибель пересаженного органа не означает гибель пациента. Если такое случается, то человек снова возвращается к нам на диализ и ждет следующей пересадки. Но, конечно, ничего хорошего в повторной пересадке нет: пациент может умереть и во время операции, и после нее", – объяснил StarHit завотделением гемодиализа ЦКБ Алексей Юрьевич Денисов,

Информация о состоянии здоровья народного артиста иногда появляется в СМИ. Фанаты беспокоятся о его самочувствии. Сам певец разговоры о его здоровье старается пресекать на корню. На некоторые публикации в прессе он реагирует очень эмоционально.

Как-то раз даже потребовал "плюнуть" репортеру "в рожу". По словам лидера "Любэ", у него все в порядке. "Чувствую себя замечательно!" – объявил тогда.

В четверг, 21 февраля, солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву исполнилось 62 года. Артиста пригласили в программу "Доброе утро", где его поздравили и вспомнили творческий путь коллектива, в котором певец является бессменным лидером.

А некоторые секреты группы популярный исполнитель раскрыл накануне в откровенном интервью. Он признался, что сначала относился к "Любэ", как к чему-то временному. К тому же долго не удавалось подобрать состав музыкантов.

Лидер группы всегда считал, что для хорошего звучания очень важен комфортный психологический климат. А с этим в его команде однажды возникла проблема.

"Когда погиб Саша Николаев, бас-гитарист... искали ему замену. Пришел парень изумительный, играл на бас-гитаре, с консерваторским образованием. Но подонок редкий. Просто сволочь. И после пары концертов я его убрал. Ему на смену пришел Паша Усанов", – вспомнил Расторгуев в беседе с корреспондентом сайта "Комсомольская правда".

Певец отметил также, что у него в группе была строгая дисциплина в отношении алкоголя. И выразил мнение, что не все, но многие музыканты, находятся в группе риска. "Поэтому единственный способ борьбы – это жесткая рука и санкции", – заявил он.

На днях группа "Любэ" во главе с Николаем Расторгуевым даст концерты в честь Дня защитника Отечества. На сцену московского "Крокус Сити Холла" коллектив выйдет с юбилейной программой, посвященной своему 30-летию.