Вдова Кобзона заявила о знаках мужа с того света

Вдова Кобзона заявила о знаках мужа с того света
Иосиф и Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
По ее мнению, покойный супруг продолжает ей помогать

Нелли Кобзон еще не успела окончательно оправиться после потери мужа. Супруга Иосифа Давыдовича призналась, что до сих пор держит связь с покойным артистом, который посылает ей знаки.

Вдова певца рассказала, что Кобзон часто приходит к ней во снах. По словам Нелли, в основном артист появляется в тот момент, когда ей нужна помощь или поддержка, передает "Собеседник".

Она добавила, что всегда мысленно обращается к мужу, когда попадает в затруднительную ситуацию. Сразу после этого решение всегда находится. Нелли уверена, что ей помогает именно покойный супруг.

"У меня такое впечатление, что он с небес мне подсказывает" – сообщила Нелли.

Напомним, легендарный артист ушел из жизни 30 августа 2018 года. Ему было 81. Иосиф Давыдович долгое время боролся с онкологией. У певца остались двое детей от последней супруги Нелли и семь внуков.

В первую годовщину смерти Кобзона установили памятник. Он находится на Востряковском кладбище.

Некоторое время назад появилась информация о том, что неизвестные заминировали монумент. Выехавшие на место оперативники тщательно проверили местность и заявили, что вызов был ложным. До сих пор неизвестно, кто таким циничным образом решил осквернить память о Кобзоне. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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