На переезде настояла Мирослава Карпович

СМИ внимательно следят за тем, как складываются отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Кажется, что у влюбленных все хорошо, а не так давно пара переехала в новый особняк с большим бассейном и камином. Однако появилась информация, что роскошный дом не принадлежит звезде "Закрытой школы".

Близкие актера рассказали, что после развода с Агатой Муцениеце Прилучный буквально погряз в долгах.

"Дом и машины – за все еще надо гасить кредиты. Видимо, друзья пустили пожить в своем доме", – передает слова коллеги артиста "Комсомольская правда".

К слову, человек из окружения актера рассказал, что инициатором переезда стала новая возлюбленная Павла. Мирослава Карпович не захотела жить в доме, в котором раньше жили Муцениеце и Прилучный. Теперь дом, где когда-то были счастливы уже бывшие супруги, выставлен на торги.

Новое место жительство актера и его избранницы достаточно большое и просторное, однако в особняке очень мало мебели.

Ранее Павел Прилучный набросился на свою подписчицу, которая обвинила его в алкоголизме.