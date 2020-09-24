СМИ: погрязший в долгах Прилучный живет в особняке друзей

СМИ: погрязший в долгах Прилучный живет в особняке друзей
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На переезде настояла Мирослава Карпович

СМИ внимательно следят за тем, как складываются отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Кажется, что у влюбленных все хорошо, а не так давно пара переехала в новый особняк с большим бассейном и камином. Однако появилась информация, что роскошный дом не принадлежит звезде "Закрытой школы". 

Близкие актера рассказали, что после развода с Агатой Муцениеце Прилучный буквально погряз в долгах. 

"Дом и машины – за все еще надо гасить кредиты. Видимо, друзья пустили пожить в своем доме", – передает слова коллеги артиста "Комсомольская правда". 

К слову, человек из окружения актера рассказал, что инициатором переезда стала новая возлюбленная Павла. Мирослава Карпович не захотела жить в доме, в котором раньше жили Муцениеце и Прилучный. Теперь дом, где когда-то были счастливы уже бывшие супруги, выставлен на торги. 

Новое место жительство актера и его избранницы достаточно большое и просторное, однако в особняке очень мало мебели. 

Ранее Павел Прилучный набросился на свою подписчицу, которая обвинила его в алкоголизме. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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