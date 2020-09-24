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Брак Виталины Цымбалюк-Романовская и Армена Джигарханяна разрушился еще три года. Однако артистка до сих интересуется состоянием бывшего мужа и всерьез переживает за его безопасность. По словам Виталины, она не против, чтобы Армен Борисович вернулся в их общую квартиру.
Пианистка заявила, что артиста насильно скрывают от близких друзей. Она рассказала, что у экс-супруга отняли телефоны, чтобы он не имел возможности ни с кем выйти на связь. Виталина переживает и за здоровье бывшего мужа – "он одинокий пожилой человек с большим количеством болезней".
При этом артистка добавила, что Джигарханян всегда может вернуться в их общий дом – оказалась, актер до сих пор там прописан. Да и ремонт был выполнен под потребности 80-летней звезды.
"Но его мне вряд ли отдадут. Потому что тогда весь этот бандитизм вылезет наружу", – отметила Виталина в интервью изданию "Аргументы и факты".
По ее словам, легендарного артиста окружают мошенники, которые наживаются за его счет. Мелкие бизнесмены проворачивают за спиной знаменитости махинации с продажей недвижимости и прочего. Виталина уверена, что злоумышленники пользуются доверием Армена Борисовича.
Цымбалюк-Романовская также прокомментировал отношения с Прохором Шаляпиным. По словам пианистки, они действительно были близки, однако теплое общение так и не переросло в роман. Причиной тому стали разные жизненные интересы.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как
Цымбалюк-Романовская отомстила Джигарханяну
за то, что
он запретил ей выпускать премьеру спектакля. Пианистка
закрыла именитого супруга в кабинете.
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