Ранее отца экстренно госпитализировали

Звездный исполнитель Филипп Киркоров покинул Грецию и экстренно вылетел в Москву после новости о плохом самочувствии его отца, Бедроса Киркорова. Музыкант подтвердил новость о том, что пожилого родителя экстренно госпитализировали в медучреждение из-за проблем с работой сердца.

В беседе со СМИ артист рассказал, что уже находится в самолете, готовясь к вылету из Греции в российскую столицу. Киркоров надеется, что все обойдется.

Он объяснил, что у его отца достаточно преклонный возраст – 88 лет. По этой причине дают о себе знать проблемы с сердцем.

"Срочно возвращаюсь. Столько всего вокруг, всякой заразы!", – признался певец.

О состоянии отца короля российской поп-эстрады стало известно 24 сентября. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что Киркорова-старшего направили на плановое обследование, а сам пострадавший заявил, что отдыхает на даче, передает MK.ru.

Ранее сообщалось, что мужчину доставили в хирургическое отделение одной из столичных больниц. Причиной стало нарушение сердечных ритмов. Сам Киркоров-старший при этом опроверг информацию, уверяя, что находится в Сочи.

Не так давно Филипп Киркоров заявлял, что сдал тест на COVID-19 вместе со своей семьей. Медики взяли пробу у него на дому. Бедрос Киркоров в тот момент расхаживал по апартаментам в защитной маске.



