Ведущий рассказал, за какой поступок раскаивается больше всего

Марат Башаров в последние годы слишком часто оказывался в центре скандалов, поэтому его репутацию нельзя назвать идеальной. Телеведущий решил рассказать, как едва не перестал быть ведущим в "Битве экстрасенсов", о чем он сожалеет больше всего и почему не надо верить СМИ, которые пишут об алкоголизме актера.

Как оказалось, создатели шоу об экстрасенсорных способностях долгое время не хотели утверждать Башарова на место ведущего в новом сезоне. Масло в огонь подливали зрители, которые просили руководство канала убрать Башарова. Но руководство пошло актеру навстречу. Телеведущий признался, что очень долго ждал ответа от телеканала и не находил себя места из-за волнения.

В своем недавнем интервью актер также оправдался за приписываемый ему алкоголизм. Башаров признался, что может выпить пива после хоккея, вина под мясо или рюмку водки под борщ, но он не злоупотребляет.

"Я никогда не был запойным, вопреки всем слухам и разговорам. Но то, что я выпиваю, не скрываю", - признался артист в интервью со "StarHit".

Башаров рассказал, что многое бы изменил в своем прошлом. Но больше всего ведущий "Битвы экстрасенсов" раскаиваться за то, что не успел нормально попрощаться с мамой. Он до сих пор сожалеет, что в один из вечеров не заехал с своей родительнице в гости, ведь следующим утром ее уже не стало.

Напомним, что ранее оскандалившегося Башарова снова выгнали из театра.