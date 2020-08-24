Испорченная репутация сыграла с актером злую шутку

В последнее время Марат Башаров известен больше благодаря скандалам с бывшими женами. А вот на профессиональном поприще актеру не особо везет. Стало известно, что его убрали из постановок в "Современном театре антрепризы".

Звезда отечественного кинематографа больше не будет участвовать в спектаклях. Теперь вместо него на сцене появятся новые актеры. Причиной этому стали низкие продажи билетов. В театре такую ситуацию объяснили тем, что зрители не хотят ходить на постановки с участием Башарова из-за его испорченной репутации.

Осложнила положение и пандемия коронавируса. Сейчас театральные залы могут быть заполнены только наполовину, а зрители должны сидеть в шахматном порядке. Но, как оказалось, аншлага на спектаклях с Маратом уже давно нет. Более того, прокатчики с трудом продают билеты на постановки с его участием.

К слову, такая ситуация уже была ранее. В прошлом году по той же причине от сотрудничества с известным дебоширом отказались продюсеры "Дня сюрпризов", уточняет "Экспресс-газета".

Ранее Башаров решил продать роскошную квартиру в Москве, которую он покупал для жизни вместе с со своей последней супругой Елизаветой.