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В последнее время Марат Башаров известен больше благодаря скандалам с бывшими женами. А вот на профессиональном поприще актеру не особо везет. Стало известно, что его убрали из постановок в "Современном театре антрепризы".
Звезда отечественного кинематографа больше не будет участвовать в спектаклях. Теперь вместо него на сцене появятся новые актеры. Причиной этому стали низкие продажи билетов. В театре такую ситуацию объяснили тем, что зрители не хотят ходить на постановки с участием Башарова из-за его испорченной репутации.
Осложнила положение и пандемия коронавируса. Сейчас театральные залы могут быть заполнены только наполовину, а зрители должны сидеть в шахматном порядке. Но, как оказалось, аншлага на спектаклях с Маратом уже давно нет. Более того, прокатчики с трудом продают билеты на постановки с его участием.
К слову, такая ситуация уже была ранее. В прошлом году по той же причине от сотрудничества с известным дебоширом отказались продюсеры "Дня сюрпризов", уточняет "Экспресс-газета".
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