Оскандалившегося Башарова снова выгнали из театра

Оскандалившегося Башарова снова выгнали из театра
Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Испорченная репутация сыграла с актером злую шутку

В последнее время Марат Башаров известен больше благодаря скандалам с бывшими женами. А вот на профессиональном поприще актеру не особо везет.  Стало известно, что его убрали из постановок в "Современном театре антрепризы". 

Звезда отечественного кинематографа больше не будет участвовать в спектаклях. Теперь вместо него на сцене появятся новые актеры. Причиной этому стали низкие продажи билетов. В театре такую ситуацию объяснили тем, что зрители не хотят ходить на постановки с участием Башарова из-за его испорченной репутации. 

Осложнила положение и пандемия коронавируса. Сейчас театральные залы могут быть заполнены только наполовину, а зрители должны сидеть в шахматном порядке. Но, как оказалось, аншлага на спектаклях с Маратом уже давно нет. Более того, прокатчики с трудом продают билеты на постановки с его участием. 

К слову, такая ситуация уже была ранее. В прошлом году по той же причине от сотрудничества с известным дебоширом отказались продюсеры "Дня сюрпризов", уточняет "Экспресс-газета". 

Ранее Башаров решил продать роскошную квартиру в Москве, которую он покупал для жизни вместе с со своей последней супругой Елизаветой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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