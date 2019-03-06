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Конец близок: карьера Башарова скатилась вниз

Марат Башаров. Фото: www.globallookpress.com
Известного актера ждет полное забвение

Марат Башаров больше не востребован. После всплывшего наружу скандала и нескольких обвинений в домашнем насилии он потерял уважение публики. Сразу после появления информации о проблемах в семье некогда кумира зрители отказались приходить на спектакли с его участием.

Даже на одну из самых кассовых постановок театра Терезы Дуровой, в которой играет известный актер, -"Любовь@.ру" – в Минске было продано всего 49 билетов из полутора тысяч, из-за чего пришлось отменить Другую роль Башарова – в спектакле "День сюрпризов", – по слухам,  отдали его коллеге Сергею Астахову, который, правда, сказал, что ничего не знает о замене, однако поделился мнением.

"Странно, когда любимый актер в ваших глазах всегда был представителем мужественности, силы, вы были если не влюблены, то восхищались им. И вдруг вы узнаете, что в жизни он совершенно другой человек. Разумеется, это очень неприятно. Я понимаю тех людей, которые сейчас не хотят идти смотреть на Марата",

– отметил Астахов, передает "Пятый канал".

Башаров теряет заработок. Но это только начало заката его актерской карьеры, заявила журналистка Екатерина Гордон. По ее словам, "ни один уважающий себя канал, режиссер и театр сотрудничать с человеком, который систематически поднимает руку на женщину, не будет.

Досталось Марату и в соцсетях. Возмущенныее подписчики обрушили на него весь свой гнев и предрекли бесславный конец, не стесняясь в выражениях:

"Женщин бьет. Бухает... Позор на всю страну", "Алкаш и негодяй!", "Че ты женщин бьешь? Ты не мужик. Ты дебил", "Моральный урод", "Бессовестный! Бесстыдник! За всю жизнь только и научился руки распускать и жен своих колотить", "Когда-то я Вас уважал как актера. Все Вас уважали. Вы могли остаться в истории как хороший актер", "Надеюсь, тебя больше никуда не возьмут".

Знаменитости также не остались в стороне. Певец Сергей Жуков заявил, что домашнему насилию не может быть никакого оправдания. Известный на весь мир хоккеист Вячеслав Фетисов добавил: "Нельзя ни в коем случае поднимать руку на женщину".

У актера может развалиться третья семья. И причина только одна – его рукоприкладство. Что ждет Башарова, одумается ли, завяжет с пагубными привычками или нет, не известно. Однако экстрасенсы и нумерологи предупредили, что все плохо кончится – он даже может оказаться за решеткой.

Только сам Марат ведет себя как ни в чем не бывало. Недавно он показал, как дружно живет с супругой, будто доказывая, что в его семье "все прекрасно".

 

 

Между тем его третья жена, как выяснилось, настроена совсем не так радужно. Елизавета не только рассказала, что муж продолжал прикладываться к бутылке и распускать руки, но и дала понять: скоро наступит развязка.  

Однако на премьере фильма "Русский бес" супруги выглядели вполне счастливыми. Весь вечер они не расставались ни на минуту, с удовольствием общаясь с другими знаменитостями.

Полина ДОРОЖКИНА
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