Пелагея наказала бывшего супруга за измену

Пелагея наказала бывшего супруга за измену
Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица продолжает судиться со своим экс-избранником по поводу имущества

Исполнительница Пелагея не снимает запрета на возможность своего бывшего супруга, хоккеиста Ивана Телегина, видеться с дочерью Таисией. Такое заявление сделала его адвокат Марианна Мировая после судебного процесса по разводу между звездной парой, который прошел 25 сентября.

Об этом сообщила юрист. 

"Мы пытаемся договориться с ней и решить этот вопрос", – сообщила Мировая.

В конце заседания юрист Пелагеи Филипп Рябченко не мог дождаться ответа от банка по необходимым бумагам, где содержатся сведения о доходах и имуществе ее бывшего супруга. Он выбежал из зала суда, бросив на ходу представителям СМИ, что подготовит встречный иск, передает MK.ru.

По итогам заседания было решено отложить спор до 19 октября. Мировая уверена, что на предстоящем процессе стороны не придут к единому решению по вопросу развода и алиментов, сообщает РИА "Новости".

О расставании звездная пара объявила в конце прошлого года. Спортсмен намерен добиться большей части имущества своей бывшей супруги, включая несколько автомобилей.

Не так давно одноклубники Телегина решили поддержать Пелагею. Певица опубликовала фото, на котором отдыхает вместе с семьями коллег бывшего мужа.

Егор МАЛКОВ

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