Претендует на дом и машины: бывший муж Пелагеи намерен ее обобрать

Претендует на дом и машины: бывший муж Пелагеи намерен ее обобрать
Пелагея. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Бракоразводный процесс все никак не приблизится к финалу

Адвокат певицы Пелагеи Филипп Рябченко рассказал о требованиях ее бывшего супруга. Хоккеист Иван Телегин намерен получить значительную часть имущества звездной супруги.

После слушания по делу о разводе стало известно, что Телегин претендует на дом и машины. Певице он предложил оставить квартиру, купленную на деньги ее матери, а поэтому не подлежит разделу, а за автомобили получить компенсацию.

Пелагея и Филипп Рябченко выступили против подобного раздела имущества, сообщает "Пятый канал". Так что переговоры между бывшими супругами будут продолжаться до тех пор, пока они не найдут компромиссное решение.

 

Известно, что наставница шоу "Голос" подала на алименты. Отмечается, что звезда хочет получать 25% от доходов Телегина. По словам адвоката артистки, сумма алиментов до сих пор не оговорена, так как они еще получили информации о финансовом состоянии хоккеиста.

Напомним, Пелагея и Иван Телегин объявили о расставании в начале 2020 года. Супруги прожили вместе около четырех лет. В браке у них родилась дочь Таисия. Ради девочки родители согласились поддерживать теплые отношения. Предыдущим мужем певицы был режиссер "Comedy Woman" Дмитрий Ефимович.

Недавно Пелагея выложила забавное видео со своей трехлетней дочерью. На нем наследница певицы рассказывает о вреде переедания и дает маме полезные советы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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