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В своем инстаграм-аккаунте певица Пелагея выложила новый ролик. На нем дочь наставницы шоу "Голос" рассказывает о вреде переедания.
3-летняя София сидит за столом и дает звездной маме советы относительно ее любви к еде.
"Много нельзя, а то треснешь" – серьезно предупредила дочь певицы.
Девочка добавила, что от переедания мама может заболеть. На вопрос Пелагеи "Ну тогда чуть-чуть можно?" София дала утвердительный ответ.
Поклонников певицы повеселили кадры с малышкой. Они в шутку отметили, что из Софии выйдет отличный диетолог.
"Каждый день это нужно себе повторять" – написали комментаторы.
Многие отметили, что хотели бы иметь такого домашнего "надсмотрщика". Это бы помогло контролировать процесс приема пищи и всегда оставаться в форме.
Напомним, Пелагея родила дочь Софию от хоккеиста Ивана Телегина. Их брак распался в начале 2020 года. Супруги прожили вместе около 4-х лет. Расставание звездной пары прошло крайне громко: с судебным процессом и разделом совместно нажитого имущества.
Ранее появилась информация о том, сколько денег Пелагея получает за свои выступления. Выяснилось, что певица имеет крупный заработок, который составляет миллионы. Однако наставница шоу "Голос" никогда не хвасталась этим.
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