Наследник режиссера обвинил пианистку в попытке привлечь к себе внимание

Накануне Виталина Цымбалюк-Романовская вновь обеспокоилась состоянием своего бывшего мужа. По ее словам, Армена Джигарханяна, брошенного и одинокого, ей никто не отдаст, хотя она и готова принять артиста обратно. А вот его пасынок Степан заявил, что режиссер чувствует себя замечательно, и заодно жестко прошелся по киевской пианистке.

"Отец вот уже почти три года в своей квартире в центре, со своей спутницей всей жизни Татьяной Сергеевной",

– сообщил Степан Джигарханян. Он добавил, что режиссер окружен заботой и вниманием не только медперсонала, но и надежных друзей.

Что же касается бывшей режиссера, то она просто в очередной раз привлекает к себе внимание, ведь интерес к ней стремительно падает, считает Джигарханян:

"Бывшая "жена на час" Виталина видит в юбилее отца лишь повод вернуть к своей безвозвратно выпавшей из публичного пространства персоне слабое внимание".

По словам сына режиссера, Цымбалюк-Романовская говорит все те же слова о болезни уже на протяжении трех лет. В разговоре с "Собеседником" он заключил, что семья на провокации пианистки поддаваться не будет. Ей эе остается только одно:

"Так и будет вонять потихоньку в одиночестве и из темноты".



Недавно Цымбалюк-Романовская заявила, что ее бывшего мужа окружают одни мошенники. Они скрывают Джигарханяна от друзей и совершают сомнительные сделки по продаже недвижимости за его спиной, считает блондинка.