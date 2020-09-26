Избранником должен был стать помощник артиста

После смерти Алексея Баталова его жена Гитана стала всерьез переживать за судьбу больной дочери Маши, ведь, если бы с супругой артиста что-то случилось, то девушка осталась бы совсем одна.

Вдова Баталова решила предпринять кардинальные меры. Она обратилась к давнему другу семьи с весьма нетривиальной просьбой – жениться на Маше и стать ее опекуном. Об этом рассказал сам Зураб Джапаридзе во эфире программы "Прямой эфир".

Мужчина признается, что сперва предложение принял. Но поставленный Гитаной Аркадьевной ультиматум заставил его отказаться от своих слов. Женщина заявила, что в таком случае он должен отказаться от какого-либо общения со своими женой и ребенком.

"Я на такое, разумеется, пойти не мог. Тогда она затаила на меня обиду", – признался он.

Сейчас дочь и вдова Баталова стали жертвами аферистки, как многие ее называют. Женщина переписала на себя имущество артиста, а также украла со счета большой девушки более семи миллионов рублей, которые потратила на покупку нового жилья.

Джапаридзе утверждает, что с самого начала предупреждал Гитану Аркадьевну о Дрожжиной, но та его не послушала.

Теперь женщина пытается вернуть имущество покойного мужа, чтобы дочь не осталась без крыши над головой.