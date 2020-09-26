Актриса лежит под капельницей

Кристина Асмус рассказала поклонникам о том, что она потеряла голос. Из-за плотного графика звезда "Универа" не уследила за своим здоровьем, что привело к неприятным последствиям.

Асмус сообщила, что лежит под капельницей. Каждый день Кристине делают уколы и ингаляции, однако ситуация не улучшается.

"Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии" – пожаловалась расстроенная актриса.

Она отметила, что в скором времени ей предстоит участвовать в спектакле. Телезвезда переживает, что не успеет восстановиться к этому дню.

Актриса акцентировала внимание на том, что она потеряла голос из-за работы в режиме нон-стоп.

"Это всё график, которым я себя довела" – призналась Асмус.

Подписчики Кристины посоветовали ей беречься ради дочери Насти.

"Кристина, любите себя больше. Здоровье важнее. У вас же дочь, а ей нужна здоровая мама" – написал пользователь Инстаграм.

Напомним, недавно Кристина Асмус стала ведущей шоу "Золото Геленджика". Вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригесом актриса устраивает различные испытания и эстафеты для участников. Победителей ждет главный приз – 1 килограмм чистого золота.

Также звезда "Интернов" продолжает сниматься в театре. Репетировать Асмус приходится каждый день. Это и сказалось на здоровье экс-супруги Гарика Харламова.

Ранее стало известно о том, что подписчики Асмус раскритиковали шоу "Золото Геленджика", заявив, что актрисе нужно подтянуть навыки телеведущей.