Маменко не может пережить потерю жены

Маменко не может пережить потерю жены
Игорь Маменко. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Около двух лет артисты цирка были по разные стороны океана

Игорь Маменко потерял свою супругу в 2014 г. – Мария внезапно умерла от сердечного приступа. Артисты прожили вместе 34 года, и юморист до сих пор не оправился от потери. О своем знакомстве и расставании с женой рассказал сам пародист в эфире "Россия-1".

Маменко больше 15 лет своей жизни посвятил цирку: сначала в качестве акробата, а затем – клоуна. Там он и познакомился с Марией, будущие супруги вместе репетировали новый номер. Гимнастка не сразу ответила на ухаживания артиста, хотя и доверилась в опасном цирковом номере только ему.

Артисты поженились, а также вместе выступали и ездили на гастроли. В 1982 г. у пары родился сын Дмитрий, а еще через 18 лет – второй ребенок Александр. Мария была вместе с Игорем, когда он решил оставить цирк и начать карьеру юмориста – известность он получил после выступления в "Аншлаге" в начале 2000-х.

Однако в жизни супругов не всегда все было гладко. Около двух лет они провели отдельно, когда Маменко гастролировал по Латинской Америке и США. Перед поездкой в Перу и Мексику артисты сильно разругались и даже решили расстаться. Но вскоре Маменко не выдержал – позвонил жене, и они признались друг другу в любви. Тогда Игорь и Мария поняли, что друг без друга не могут.

В начале сентября артист "Аншлага" отпраздновал свое 60-летие. На мероприятии были друзья и коллеги Маменко, однако он признается: ему не хватает супруги. В программе "Судьба человека" юморист сказал, что хотел бы вернуть Марию.

Маменко известен своими шутками про тещу и серией монологов про отдых за границей. Подборку самых смешных анекдотов юмориста ранее публиковало "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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