У ведущего есть проблемы с женщинами

Борис Корчевников решил повысить свою привлекательность в глазах женщин. Для этого ведущий "Судьбы человека" обратился за помощью к артисту и пародисту Игорю Маменко, пришедшему к нему на программу.

Корчевников попросил Маменко обучить его базовым акробатическим элементам. Свою неожиданную просьбу он объяснил тем, что хочет производить впечатление на девочек.

Юморист с радостью дал телеведущему несколько уроков. По завершению "занятия" Борис заявил, что ему очень понравилось. Он выразил надежду, что теперь сможет поразить представительниц прекрасного пола.

"Теперь я понял, почему и ради чего этим надо заниматься" – отметил Корчевников.

Как известно, 38-летний артист ни разу не был женат. Он практически отчаялся найти ту единственную, которая подарит ему любовь и заботу.

Однако недавно появилась информация о том, что Корчевников заинтересовался дочерью певицы Светланы Лазаревой. Исполнительница пришла на программу вместе с 24-летней наследницей Натальей. Бориса настолько очаровала красота девушки, что он полностью переключил свое внимание на красавицу.

Некоторое время назад Корчевников рассказал о том, что он стал свидетелем настоящего чуда. Это произошло в Черногории. На глазах у телезвезды скованный параличом мужчина встал на ноги после соборования.