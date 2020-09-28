Ведущая сделала признание

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем первом браке с ударником "Ласкового мая" Сергеем Ленюком. Свадьба состоялась в 1990 году, а через три года они развелись.

В ту пору, по словам Кудрявцевой, "Ласковый май" слушали все. Однажды группа прилетела выступать в Усть-Каменогорск. Подруга Леры была знакома с директором звездного коллектива – они вместе учились в Санкт-Петербурге. Он взял для нее несколько билетов, которые девушка раздала своим подругам, и вместе с ними отправилась во дворец спорта, где должен был пройти концерт.

"Мне тогда было 17. И он привел их с нами знакомить. Взяли автографы, пофотографировались и пошли гулять. Детьми были. Барабанщик Сергей жил в Сергиевом Посаде, а я – в Усть-Каменногорска. Потом он мне названивал постоянно, а я ему. Он ко мне прилетал. Тогда у нас уже были отношения. И в какой-то момент забрал меня в Москву – когда узнал, что я беременна", - рассказала Кудрявцева в передаче "Осторожно, Собчак".

Сама Кудрявцева до сих пор не понимает, как вышло, что она вдруг стала избранницей того, у кого были миллионы фанаток. Семья долго отговаривала 18-летюю Леру от такого ухажера, но напрасно – девушка была влюблена.

Свадьба прошла в Сергиевом Посаде – столовая и небольшое количество гостей. Сама Лера вспоминает, что первый брак был отнюдь не самой счастливой порой в ее жизни – она долго терпела супружеские измены, но в итоге терпению пришел конец.

Не так давно Кудрявцева показала, какой сюрприз готовит своему супругу, 33-летнему Игорю Макарову в честь его дня рождения.