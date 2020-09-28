"Чтобы потом не было домыслов": Харламов раскрыл подробности развода с Асмус

"Чтобы потом не было домыслов": Харламов раскрыл подробности развода с Асмус
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист расставил все точки над i

Летом 2020-го года общественность шокировала новость о том, что Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус. Вокруг этого события начали активно разрастаться сплетни. Появились слухи, что юморист закрутил роман с Яной Кошкиной. До этих пор артист никак не комментировал свою личную жизнь, но в итоге не выдержал.

Харламов заявил, что он знаком с Яной Кошкиной, но кроме как рабочих отношений у них ничего нет. Юморист признался, что ему даже неловко от распускаемых сплетен, передает Peopletalk.

Также он затронул тему развода с Кристиной Асмус. По словам Гарика, они с бывшей супругой сохранили дружеские отношения. Артисты решили, что расстанутся без громкого бракоразводного процесса.

"У нас нет вражды, мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду – официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов " – сообщил Харламов.

Артист рассказал, что они продолжают работать с Кристиной на одном поле. Харламов отметил, что все осталось как прежде за исключением соответствующих пометок в паспорте.

Напомним, Харламов и Асмус состояли в браке семь лет. В 2014 году у пары родилась дочь Анастасия. В этом году девочка пошла в первый класс.

Недавно появилась информация о том, что Харламову пригрозили расправой из-за шуток в Интернете. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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