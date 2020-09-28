Отношения ведущего и певицы были не такими идеальными, какими казались на первый взгляд

Друзья Жанны Фриске честно признаются, что не любят Дмитрия Шепелева, и знают о нем гораздо больше, чем его поклонники. В этот раз Лера Кудрявцева призналась, избранник экс-солистки "Блестящих" не такой прекрасный, каким хочет казаться.

Телеведущая рассказала, что знает страшную тайну Шепелева, но не будет раскрывать всех подробностей ради их с Жанной сына Платона.

"Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого", – добавила Кудрявцева в интервью, которое вышло на ютуб-канале Ксении Собчак.

К слову, это уже не первый раз, когда близкие Жанны Фриске рассказывают о том, что телеведущий постоянно издевался над певицей. Мужчина часто кричал на артистку и говорил, что она "страшная и уже никому не нужна", передает "StarHit". Однако Жанна в подобных ситуациях винила себя и считала, что она сама довела своего возлюбленного.

Напомним, что ранее близкие Фриске обвинили Шепелева в том, что он довел певицу до смерти.