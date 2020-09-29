Артистка начала подозревать у себя коронавирус

Анна Семенович рассказала подписчикам о своей болезни. Резкое ухудшение состояния певицы произошло накануне.

В "сторис" Семенович сообщила, что вчера у нее появились боль в горле и насморк. Также она перестала чувствовать вкус пищи. Экс-солистка группы "Блестящие" испугалась, что подхватила коронавирус.

"Вчера я перестала чувствовать вкус еды. И мне как-то было плохо, болело горло, насморк" – пожаловалась она.

Испуганная телезвезда сдала тест на коронавирус. Результат, к счастью, оказался отрицательным.

Анна предположила, что ее где-то продуло. Также она отметила, что из-за плохого самочувствия ей пришлось отменить все дела, передает "Пятый канал".

Недавно появилась информация о том, что певицу застукали за поцелуем с Дмитрием Губерниевым. Семенович прокомментировала ситуацию во избежание слухов об их романе.