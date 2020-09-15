Семенович впервые прокомментировала отношения с Губерниевым

Семенович впервые прокомментировала отношения с Губерниевым
Анна Семенович. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певицу застукали за поцелуем с комментатором

Светская львица Анна Семенович опубликовала в соцсеях подборку фотографий вместе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Актриса рассказала, что на деле ее связывает с мужчиной, которому приписывали с ней роман.

Семенович поведала поклонникам о том, что в ближайшее время должна состояться премьера ее клипа. Она лишь обратилась к старому другу с просьбой приехать на съемки для песни, однако в один момент появились соседи, которые засняли их страстный поцелуй и распространили столь неоднозначную фотографию в соцсетях.

Тем не менее, звезды относятся к этому со снисхождением – по словам Семенович, она с Губерниевым лишь "смеется и веселится".

Впрочем, признает звезда, они могли бы быть со спортивным комментатором отличной парой, но, увы, он уже женат.

"Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да еще и карточки в газету отправили. Народные папарацци не дремлют! Все могут быть спокойны – романа между нами нет",

написала Семенович на своей странице в "Инстаграм".

Ранее Анна рассказала в беседе со СМИ, как ее избранник переболел COVID-19. К слову, инфекция не обошла стороной многочисленных знакомых и друзей бывшей солистки "Блестящих".

Не так давно певица опубликовала в соцсетях фото, из-за которого стала объектом многочисленных насмешек.
Егор МАЛКОВ

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