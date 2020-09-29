Последнее фото актрисы произвело настоящий фурор

Елену Корикову, которая сыграла Анастасию Долгорукую в теленовелле "Бедная Настя", считали одной из самых красивых актрис начала 2000-х. Однако сейчас артистка редко появляется на сцене, а от съемок в кино и сериалах и вовсе отказалась.

Корикова также не балует своих поклонников фотографиями в социальных сетях. Однако ее последнее фото по-хорошему удивило фанатов. Блондинка "решила напомнить о себе" тем, кто по ней соскучился, и выложила фотографию из автомобиля. Елена, которую подписчики назвали эталоном красоты, сидит на заднем сиденье в зеленой шляпке и клетчатой куртке.

К слову, актриса уже давно живет не в России. Как передает "Комсомольская правда", Корикова переехала в Европу и живет на вилле с видом на море.

Знаменитость отказывается от интервью, однако год назад в СМИ появилась информация о том, что актриса вышла замуж. Сама Корикова никак не комментирует свою личную жизнь, но поклонники уверены, что слухи о замужестве – правда, ведь с тех самых пор девушка носит кольцо, которое очень похоже на обручальное.

Возможно, что звезда отказывается обсуждать свою личную жизнь, потому что в прошлом она уже дважды была замужем. Актриса также воспитывает сына Арсения от Дмитрия Рощина, который отказался жениться на Кориковой из-за матери.

Недавно стало известно, как сложилась жизнь у других актеров сериала "Бедная Настя".