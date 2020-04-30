Избиения и разводы: что случилось с актерами сериала "Бедная Настя"
С момента выхода на экраны сериала "Бедная Настя прошло уже 15 лет. Однако поклонники у сериала по-прежнему есть, а за жизнями актеров, сыгравших главные роли, продолжают следить десятки тысяч пользователей интернета. Что пришлось перенести артистам после окончания съемок – в материале "Утро.ру".
Елена Корикова, сыгравшая главную героиню, после появления фильма проснулась знаменитой. Завершив работу в "Бедной Насте" актриса снималась в одном - двух проектах в год, но повторить успех ей не удалось.
Сейчас Корикова ведет блог в "Инстаграм", где за ее жизнью следят около 60 тысяч человек. В основном, комментаторы обсуждают внешность актрисы. Журналисты и поклонники считают, что черты лица знаменитости изменились, а эксперты предполагают, что не обошлось без неудачной пластической операции.
Случаются в жизни исполнительны главной роли в сериале "Бедная Настя" и происшествия – год назад она стала жертвой воров.
Даниил Страхов оказывался в центре внимания прессы нечасто – с карьерой у актера было все в порядке, и уже более 20 лет он живет с одной женщиной. Однако в 2018 г. герой сериала "Бедная Настя" попал в непростую ситуацию – его избили рядом с подъездом.
Как оказалось, Страхов вышел из дома, чтобы сделать замечание курившим у подъезда и облил их водой. Прислушаться к просьбе артиста молодые люди не захотели и устроили драку. В итоге актер попал в больницу с множественными травмами.
Поклонники и журналисты чаще всего обсуждают именно личную жизнь Екатерины Климовой. Знаменитость трижды была замужем. С первым супругом, от которого она родила первенца, она познакомилась еще в школе.
Затем на съемках актриса закрутила роман с Игорем Петренко, с которым они поженились, у них родились двое детей. Третьим супругом Екатерины Климовой стал Гела Месхи, который был моложе ее на восемь лет. У супругов родилась девочка, однако вскоре пара объявила о разводе.
Сама звезда сериала "Бедная Настя" объясняет, что вместе с мужем они редко бывали вместе из-за графика, а быть хорошей женой и актрисой одновременно у нее не получилось. Теперь Климова одна воспитывает четверых детей.
Роль в сериала "Бедная Настя" стала дебютной для Петра Красилова. Карьера артиста после окончания съемок быстро пошла в гору. Если в профессиональной сфере знаменитость сумела реализоваться, то в личной жизни возникли сложности.
Первая возлюбленная Наталья Селиванова не спешила замуж за Красилова, а после рождения ребенка пара и вовсе разошлась. После разрыва девушка начала ходить по телевизионным шоу, где рассказывала, что актер совсем не видится с сыном и не помогает ему материально. Наладить отношения с наследником Петр сумел только спустя годы, дополняет "Стархит".
К тому времени Красилов уже женился Ирине Шебеко и воспитывал второго ребенка. Сейчас жена и дочь актера живут в Америке – они переехали туда, чтобы Ирина могла учиться.
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