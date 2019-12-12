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"Полный ужас": Корикова напугала перекроенным лицом

"Полный ужас": Корикова напугала перекроенным лицом
Елена Корикова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сериала "Бедная Настя" изуродовала себя

Елена Корикова записала для своих поклонников видео за рулем автомобиля. Актриса крупным планом снимает свое не накрашенное лицо, при этом заметно, что черты лица артистки поменялись.

"Елена Корикова изуродовала себя неудачной пластикой", - считает Telegram-канал "НеМалахов".

С этим мнением согласны хирурги сайта "300 экспертов". Они уверены, что Елена Корикова несколько лет назад сделала неудачную пластику, последствия которой заметны до сих пор.

 

Большинство поклонников звезды сериала "Бедная Настя" с мнением экспертов не согласны. Они считают, что артистка выглядит идеально и отличается естественной красотой. Некоторые советует Кориковой внимательнее относится к выбору косметолога.

"Смените косметолога, полный ужас", "Елена, вы прекрасны будете даже с подтяжкой! Красоту ничем не испортишь!", "Какая же вы все-таки красавица!", "Самая настоящая естественная красота", – пишут в Инстаграм Кориковой. 

Ранее "Утро" рассказывало о парализованной Анастасии Заворотнюк. 

Дарья ПЕТРОВА

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