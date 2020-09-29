"Его супруга умерла": подруга возмутилась нападкам на Шуфутинского из-за молодой избранницы

"Его супруга умерла": подруга возмутилась нападкам на Шуфутинского из-за молодой избранницы
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица рассказала, что молодожены знакомы более 20 лет

Новость о свадьбе Михаила Шуфутинского шокировала поклонников певца. Но больше всего СМИ перемывали кости его избраннице, которая младше артиста на 30 лет. Подруга Шуфутинского Любовь Успенская заступилась за него и призвала не лезть в личную жизнь молодоженов. 

Королева русского шансона считает, что никто не имеет права осуждать личную жизнь других людей, уточняет издание "Собеседник.ру". Тем более, супруга исполнителя хита "Третье сентября" умерла 5 лет назад. 

"Возьмите случаи, когда богатый олигарх, имея пятерых детей, бросает жену и женится на девочке, которая ему в дочери годится! И никто не осуждает!" – рассуждает Успенская. 

Певица также рассказала, что артист знаком со своей третьей женой Светланой Юразовой более 20 лет. Ради нее Шуфутинский скинул 30 килограммов. 

Познакомилась пара, когда девушка выступала в танцевальном коллективе Шуфутинского. Сейчас Светлана помогает мужу в организации концертов. 

Певец также рассказал, что долгое время добивался расположения Юразовой, однако лишь после смерти второй жены Шуфутинского Михаил и Светлана смогли сблизиться. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Повторный карантин из-за коронавируса: эксперт озвучил последствия

Вторую волну домашней изоляции перенести будет сложнее

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей