"Как старый советский фильм": Бондарчук поделилась детским видео с семьей

"Как старый советский фильм": Бондарчук поделилась детским видео с семьей
Светлана Бондарчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На видео светской львице 14 лет

Светлана Бондарчук решила поностальгировать и пересмотреть семейные архивы. Часть семейных видео девушка выложила в своих социальных сетях. 

На видео запечатлены сестра блондинки Лариса и родители девочек. Мама экс-супруги Федора Бондарчука снимает, как ее дочки играют в мяч и удивляется, что на камеру девочки не кричат, как обычно. На втором видео родственница Бондарчук играет на пианино, а другие взрослые танцуют в гостиной их квартиры. 

"Архивы. мне 14 лет) моей сестре Ларисе 8 лет) маме 32 года) я очень люблю фильм Никиты Сергеевича "Родня" теперь понимаю почему", – подписала публикацию Светлана (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Пользователям социальной сети очень понравились такие "атмосферные" видео. "Почти мое детство. Атмосфера в доме наиважнейшая часть дома", "Как же было круто. Душевно. И очень все по доброму и простому", "Ничего не поменялось, такая же живая, активная и веселая. А за кадром как будто не мамин, а ваш голос", "Как-будто смотрю старый советский фильм", "Так волнующе, смотреть видео из детства. Какая-то ностальгическая грусть разрывает все внутри. При том, что сами видео очень милые, позитивные", – написали в комментариях. 

Как признались подписчики, некоторых видео Светланы Бондарчук заставили вспомнить о своих семейных архивах и провести вечер за просмотром старых видео и фотографий. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что светской львице предстоит расплачиваться со спонсорами из-за долгов по свадьбе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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