Светской львице долго предстоит расплачиваться со спонсорами

На днях отгремела шикарная свадьба Светланы Бондарчук и художника Сергея Харченко. Торжество получилось красивым и дорогим: отмечали в роскошном столичном ресторане, а за вечер невеста успела сменить аж три платья. Однако Светлана решила пойти по стопам Ксении Собчак и часть вещей для своей свадьбы получила по бартеру. Теперь ей придется "отрабатывать" наряды.

И, кажется, Бондарчук уже начала это делать. На своей странице в "Инстаграм" журналистка несколько раз отмечала бренд одного из трех платьев. Сегодня она даже рассказала, что наряд для невесты создали всего за 14 дней. Скорее всего, в ближайшее время Светлана расскажет историю появления двух других обновок.

Также ходили слухи, что в организации вечеринки блондинке помогла ее подруга Дина Хабирова, уточняет издание "Собеседник.ру". Вероятно, ресторатор также делала это по бартеру и скоро пользователи социальных сетей увидят хвалебные отзывы о месте, где проводили торжество.

Напомним, что за два дня до свадьбы Светлана Бондарчук осталась без работы. Светская львица ушла с поста главного редактора журнала "HELLO!"

