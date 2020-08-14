Светская львица покинула пост главного редактора глянцевого журнала

Этот год стал годом перемен для Светланы Бондарчук. Недавно звезда сообщила, что снова выходит замуж. А сегодня на своей странице в "Инстаграм" экс-супруга известного режиссера шокировала подписчиков еще одной новостью – она больше не будет занимать пост главного редактора лучшего, по ее мнению, издания о звездах в России.

Работе в журнале HELLO! Светлана посвятила 15 лет. Светская львица с теплотой вспоминает о времени, проведенном в стенах редакции. Она трогательно поблагодарила каждого, с кем ей довелось поработать.

"Я хочу поблагодарить всех, кто был частью проекта на протяжении 15 лет и отдавал HELLO! частичку себя, своей души и своего профессионализма, – потрясающей команде, без которой ничего бы не было",

– написала Бондарчук в своем последнем письме редактора.

Знаменитость также поделилась своими планами на будущее. Она верит, что ее увольнение откроет пути к чему-то новому. Светлана призналась, что впереди ее ждет много проектов, о которых она пообещала рассказать чуть позже.

В комментариях поклонники поддержали блондинку: "Одна дверь закрывается, другая открывается! Удачи!", "Светлана, вы чудесны и полны жизни, я буду с большим удовольствием следить и за другими вашими проектами!", "Сложно поверить, но перемены ведут нас вперёд..." (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, ранее стало известно, что Светлана Бондарчук выходит замуж. Избранник знаменитости моложе ее на несколько лет.