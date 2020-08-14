Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Этот год стал годом перемен для Светланы Бондарчук. Недавно звезда сообщила, что снова выходит замуж. А сегодня на своей странице в "Инстаграм" экс-супруга известного режиссера шокировала подписчиков еще одной новостью – она больше не будет занимать пост главного редактора лучшего, по ее мнению, издания о звездах в России.
Работе в журнале HELLO! Светлана посвятила 15 лет. Светская львица с теплотой вспоминает о времени, проведенном в стенах редакции. Она трогательно поблагодарила каждого, с кем ей довелось поработать.
"Я хочу поблагодарить всех, кто был частью проекта на протяжении 15 лет и отдавал HELLO! частичку себя, своей души и своего профессионализма, – потрясающей команде, без которой ничего бы не было",
– написала Бондарчук в своем последнем письме редактора.
Знаменитость также поделилась своими планами на будущее. Она верит, что ее увольнение откроет пути к чему-то новому. Светлана призналась, что впереди ее ждет много проектов, о которых она пообещала рассказать чуть позже.
В комментариях поклонники поддержали блондинку: "Одна дверь закрывается, другая открывается! Удачи!", "Светлана, вы чудесны и полны жизни, я буду с большим удовольствием следить и за другими вашими проектами!", "Сложно поверить, но перемены ведут нас вперёд..." (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, ранее стало известно, что Светлана Бондарчук выходит замуж. Избранник знаменитости моложе ее на несколько лет.
Представители 24 государств устроили демарш американцам по поводу санкций
Заявления об угрозе новых санкций сенатор назвал "холостым выстрелом"