Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
Азиза решила отвлечься от личной драмы и отправилась на море. Звезда 1990-х опубликовала серию фотографий в бикини, однако позитивный настрой певицы, которым она поделилась с подписчиками, подхватили не все. В Сети припомнили, что артистка так и не вышла замуж, и принялись ее жалеть.
Азиза показала несколько солнечных снимков в морских волнах. На фотографиях певица позирует в разных купальниках – слитном и нескольких раздельных, демонстрируя свою фигуру. В описании к публикации она пожелала всем море позитива, несмотря ни на что.
"Бедная старая женщина на! За чем ей за муж если уже всё поздно!?"
– оставили Азизе негативный комментарий под постом (орфография и пунктуация автора сохранены). Поклонники певицы тут же принялись защищать ее, напомнив, что ей всего 56 лет и для своего возраста звезда выглядит прекрасно:
"Красивая и внешне и что главное – душой, нечастое совпадение, Женщина Мечта!", "Аза Королева морей", "Нимфа", "Идеальная".
Напомним, что совсем недавно Азиза узнала об измене своего молодого жениха Давида Григоряна. Певица не смогла смириться с неверностью экс-возлюбленного и отменила свадьбу.
Позже Григорян едва не устроил драку в студии телешоу после того, как показали доказательства его предательства.
Судно направляется в немецкий порт
Ереванские менеджеры призывали порвать с Россией