История вошла в сюжет одного из фильмов режиссера

Владелец агентства V.I.P.-знакомств Петр Листерман рассказал о своем сотрудничестве с Андреем Кончаловским. Всплыло несколько интересных подробностей, связанных с личной жизнью кинорежиссера.

Листерман и Кончаловский случайно познакомились в Италии. Тогда знаменитый сводник увлекательно рассказал продюсеру о своих похождениях. Рассказ Петра так вдохновил Кончаловского, что он снял фильм под названием "Глянец".

Многие события, происходящие в фильме, списаны с жизни Петра Листермана. Но при этом, как полагает мужчина, в кинокартине присутствуют моменты из личной истории самого Кончаловского.

Так, по словам Листермана, одна из сцен повторяет знакомство Кончаловского с нынешней супругой Юлией. По сюжету герой пытается найти избранницу для олигарха. Через какое-то время он видит симпатичную уборщицу в лице Высоцкой и понимает, что нашел то, что искал.

"Вот может и Кончаловский так Юлю увидел. Может она где уборщицей работала" – предположил Петр в разговоре с Дмитрием Гордоном.

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая состоят в браке вот уже 22 года. Супруги растят двоих детей – дочь Марию и сына Петра.

Недавно в Сети появилась фотография Петра Кончаловского со звездными родителями. Семья посетила 77-й Венецианский кинофестиваль, где режиссер представил свой новый фильм "Дорогие товарищи".