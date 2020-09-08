Настоящий красавец: каким вырос сын Высоцкой и Кончаловского

Настоящий красавец: каким вырос сын Высоцкой и Кончаловского
Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая и их сын Петр. Фото: EPA/ТАСС
Семнадцатилетний парень вышел в свет вместе с родителями

Андрей Кончаловский презентовал свой новый фильм "Дорогие товарищи", который расскажет о событиях в Новочеркасске в 1962 году. Премьера состоялась в Италии на 77-м Венецианском кинофестивале. В Лидо с режиссером прилетели его супруга Юлия Высоцкая и их сын Петр. В Сети обсудили повзрослевшего наследника звездной пары. 

На красной дорожке молодой человек появился в черном классическом костюме и в галстуке в тон. К слову, вся семья Кончаловского остановила свой выбор на нарядах темных оттенков. 

Фото: EPA/ТАСС

"Петя Кончаловский краш", – написал автор телеграм-канала "НеМалахов", отметив тем самым, что сын Высоцкой и Кончаловского отлично выглядит. 

В новом фильме режиссера главную роль сыграет его супруга Юлия Высоцкая. Зрители смогут оценить работу Кончаловского уже этой осенью, ну а пока Андрей Сергеевич опубликовал трейлер киноленты на своей странице в "Инстаграм" и сразу же собрал множество восхищенных комментариев. 

Ранее "Утро.ру" писало о подробностях свадьбы внучки Кончаловского.

Юлия МИХАЙЛОВА

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