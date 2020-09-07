Толкалина поймала букет невесты на свадьбе дочери

Толкалина поймала букет невесты на свадьбе дочери
Любовь Толкалина и Мария Кончаловская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первыми кадрами с торжества поделилась наследница артистов

Долгожданная свадьба дочери Любови Толкалиной состоялась сегодня, 7 сентября. Мария Михалкова-Кончаловская стала женой Никиты Кузьмина, пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Деталями церемонии поделилась молодая невеста.

Свадьба, как написала сама Мария, получилось эльфийской: девушка предстала в нежном наряде с цветочным венком на голове и с небольшим букетом в руках.

"Платье невесты я сшила сама",

похвасталась Михалкова-Кончаловская в Инстаграм-историях. Молодая невеста также опубликовала первые кадры с торжества в соцсетях.

Трансляцию церемонии в своих соцсетях вела Толкалина. Счастливая мать записывала молодоженов на видео, а после – внезапно поймала букет невесты. По примете, актриса выйдет замуж вслед за 19-летней дочерью.

После торжественной части дочь актрисы с супругом и гостями отправились в ресторан. Празднования продолжаются до сих пор.

Напомним, что свадьба дочери Егора Кончаловского должна была состояться еще раньше, но девушке пришлось ее отложить из-за финансовых трудностей. Наследница режиссера не хотела брать деньги у родителей.

Спустя некоторое время Толкалина похвасталась приглашением на свадьбу.

Карина СИРАЗОВА

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