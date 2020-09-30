Режиссер намекнул, что действительно выходил из ресторана, когда был замечен прессой

Едва улеглась шумиха вокруг развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, как личная жизнь актрисы вновь стала объектом внимания прессы. Недавно звезду "Текста" заметили вместе с мужчиной, который был заметно старше нее. По словам некоторых источников, артистка закрутила роман с Алексеем Учителем. Эти домыслы прокомментировал сам режиссер.

Совсем скоро на российские киноэкраны выйдет фильм "Китобой", продюсером которого стал Учитель. Асмус после скандала с "Текстом" вновь досталась провокационная роль – актриса перевоплотится в вебкам-модель, причем уговорил ее сняться в таком образе именно предполагаемый возлюбленный.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что актрису и режиссера видели выходящими из ресторана в центре Москвы. Далее пара якобы уехала на одной машине.

"На Патриарших прудах может я и был, но без Кристины Асмус. Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях",

– заявил Алексей Учитель, назвав слухи полной чушью. Режиссер добавил, что недавно узнал о проблемах со здоровьем актрисы и собирался с ней связаться.

"Она была в тяжелой ситуации после выхода фильма "Текст", но все равно согласилась сняться в "Китобое",

– ответил на вопросы авторов телеграм-канала "Звездач" режиссер. Он также добавил, что никаких провокационных сцен с Асмус в этой картине не будет.

На днях Асмус попала в больницу. Актриса рассказала, что лежит под капельницей из-за потери голоса.