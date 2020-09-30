"Совсем обезумели?!": Соловьев в эфире наорал на свою команду за ошибку

"Совсем обезумели?!": Соловьев в эфире наорал на свою команду за ошибку
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Подчиненные телеведущего перепутали Ереван с Баку

Владимир Соловьев разразился гневной тирадой во время очередного выпуска своего авторского шоу на "Ютуб". Причиной гнева известного телеведущего стала ошибка его редакторов. Сотрудники перепутали флаги Азербайджана и Армении, чем поставили работодателя в весьма неудобное положение.

Соловьев показывал видео и описывал ситуацию, которая происходила (как ему казалось) рядом с армянским военкоматом. Телеведущий отметил, что жители Армении воспринимают военные действия на территории Карабаха как "нечто экзистенциальное".

Внезапно зоркий глаз телеведущего разглядел в толпе предполагаемых "армян" флаг Азербайджана. Оказалось, что редакторы допустили скандальный промах – вместо Армении поставили ролик, снятый у военного комиссариата Ясамальского района Баку.

Учитывая степень напряженности, которую достиг конфликт вокруг Нагорного Карабаха, такая "неточность" весьма оскорбительна.  


"Это не ошибка, это гораздо хуже, чем ошибка (…) Вы совсем обезумели?" – негодует в прямом эфире шоу на канале "Соловьев LIVE" телеведущий.

Фрагмент программы с инцидентом опубликовал ютуб-канал "NEWS RU life".

Ранее стало известно, что Азербайджан выдвинул ультиматум по Карабаху. Война прекратится, если Ереван полностью выведет свои вооруженные силы с этой территории.

Ольга ФЕДОРОВА

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