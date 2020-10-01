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Мария Миронова поделилась с поклонниками фотографией младшего сына Федора. 30 сентября малышу исполнился один год.
На снимке маленький Федя любопытно выглядывает из-за стола. Звезда трогательно поздравила наследника.
"Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир!! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе" – написала счастливая мать.
Также дочь Андрея Миронова добавила, что она старается насладиться каждым моментом, проведенным рядом с сыном.
Поклонники Марии оставили много теплых комментариев в адрес актрисы и ее сына.
"Мамина радость", "Вы заслуживаете этого счастья", "Чудо", "Машуля, какой классный парень!" – отметили пользователи Сети (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
На поздравления не поскупилась и телеведущая Екатерина Андреева.
"Машаааа, поздравляю – настоящий ангел любви" – написала она.
Напомним, сын Федя появился на свет от четвертого мужа Марии Андрея. Также у актрисы есть старший сын от первого брака Андрей Удалов. 28-летний молодой человек является актером театра им. Евгения Вахтангова.
Миронова сыграла в таких ярких кинокартинах, как "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Статский советник", "Холоп" и других. Кроме того, Мария является ведущей актрисой Московского государственного театра "Ленком".
Ранее стало известно, как живет и чем занимается сын Мироновой Андрей Удалов.
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